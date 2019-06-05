2019-06-05T18:39:34+03:00
Общество

В четверг воздух на Брянщине прогреется до плюс 29 градусов

Жара продержится как минимум до конца недели
Елена РАКОВА
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На Брянщину пришла аномальная жара.На Брянщину пришла аномальная жара.Фото: Елена РАКОВА
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В начале июня в Брянскую область пришла июльская жара. Уже в четверг, 6 июня, воздух прогреется до плюс 29 градусов.

Облаков, как уточняют синоптики, будет не много. А дождей и вовсе не прогнозируют. Так что брянцам придется прятаться от палящего солнца в тени деревьев. Или спасаться от жары в прохладных помещениях.

Жаркую и безоблачную погоду в наш регион принес мощный антициклон. Он заблокировал приток прохладного воздуха из северных областей.

Как говорят в Гидрометцентре, аномально жаркая для начала июня погода продержится как минимум до конца недели.

Чтобы пережить жару, врачи советуют есть меньше сладостей и острых пряностей. Из-за них сильно хочется пить и организм может отекать. А это дополнительная нагрузка на внутренне органы, которые и так работают в усиленном режиме. Не стоит и переедать, потому что в жару метаболизм замедляется и организму труднее справиться с перевариванием пищи.

Освежиться поможет коктейль из отвара листьев свежей мяты с чайной ложкой лимонного сока.

Также медики советуют хорошо высыпаться. А чтобы ночью организму было прохладнее, не ешьте перед сном ничего «серьезного», особенно мяса (переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела). Совсем от ужина отказываться необязательно, но путь он будет легким, например, стакан кефира, творожок, кусочек сыра с зеленью или овощной салат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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