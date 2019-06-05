2019-06-05T18:11:05+03:00
Общество

«Победы наших земляков - это победы Брянска»

На прием к главе города Александру Хлиманкову пришли солисты Брянского городского академического хора. Коллектив с победой вернулся с Международного конкурса хоров и вокальных ансамблей «Магутны Божа», который проходил в нашем городе-партнере Могилеве
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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В следующем году коллективу, которым руководит Марио Бустилло, исполняется 25 лет. Это годы поиска и формирования талантов, множества побед. За время работы хор участвовал в 18 конкурсах, на которых завоевал 37 наград, в том числе три Гран-при.

- Ваше мастерство с каждым годом растет. Вам рукоплещут лучшие залы нашей страны и Европы. Вам не привыкать побеждать. Из города-побратима Брянска Могилева вы привезли очень важные, престижные награды. Особенно приятно, что вы любите свое дело, живете им, получая от этого удовольствие. Городские власти готовы дальше поддерживать такие творческие коллективы. Вы с честью несете имя нашего города в регионах России и зарубежных странах. Победы наших земляков - это победы Брянска, - обратился к гостям Александр Хлиманков.

Художественный руководитель академического хора Татьяна Сапожникова рассказала Главе города, что конкурс проходил в рамках XXIII Международного фестиваля духовной музыки. Около полутора тысяч участников приехали в Могилев из 14 стран:

- Победить было очень сложно, но интересно. Мы стараемся выступать именно на таких престижных конкурсах, где много высокопрофессиональных коллективов.

Артисты Брянского городского академического хора показали главе города две хрустальные статуэтки, полученные за победы в двух номинациях.

Директор Брянского городского концертного объединения Владимир Макаров, и заместитель директора Марина Вебер рассказали, что недавно получили приглашение на конкурс «Всемирные хоровые игры - 2020» в Бельгию. Участники встречи подчеркнули, что это фактически Олимпийские игры среди лучших хоров мира и само приглашение уже является признанием успеха.

Глава города Александр Хлиманков отметил, что поездка нашего коллектива на престижнейший Международный конкурс должна стать подарком в год юбилея Брянского академического хора.

- Брянцы вас любят, гордятся вами. Я тоже являюсь вашим зрителем. Меня восхищает талант исполнителей, удивительное звучание чистейших голосов. Уверен, что вам покорится еще немало новых творческих вершин, - сказал Александр Хлиманков.

Глава города подарил гостям альбом с фотографиями современного Брянска, чтобы рассказывать о родном городе в поездках. Татьяна Сапожникова вручила Главе города диск с музыкальными произведениями в исполнении Брянского академического хора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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