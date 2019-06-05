2019-06-05T18:05:34+03:00
Общество

Инициатива брянских художниц

На личный прием к главе города Александру Хлиманкову пришли брянские художницы, которые хотят организовать выставку объемных картин и композиций, адаптированную для незрячих посетителей
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Елена Курбакова и Ольга Андреева хотят показать в городском выставочном зале работы, которые можно не только рассматривать, но и трогать. Именно тактильное восприятие доступно слабовидящим людям. Молодые художницы хотели бы пригласить на открытие брянских школьников, людей разного возраста. Заинтересовались проектом психологи.

- Объемные картины помогают людям понять, как воспринимают мир те, у кого нет возможности его видеть. Это будет социальный проект для всех жителей нашего города, - рассказала главе города Елена Курбакова.

Девушки профессионально занимаются творчеством, участвовали в отчётной выставке брянского союза дизайнеров. Когда на экскурсию пришли слабовидящие зрители, у художниц и родилась идея - устроить в нашем городе выставку фактурных картин и композиций.

В планах у организаторов - квест для гостей с завязанными глазами, конкурс рисунков детей-инвалидов, который пройдет в рамках социального проекта. Лучшие работы ребят с ограниченными возможностями зрители смогут увидеть на выставке. Есть желание авторов после Брянска показать объемные картины в других городах нашей области и соседних регионов.

Глава города инициативу поддержал:

- Идея очень интересная, я думаю, она найдет отклик у наших жителей. Депутаты и я, мы ее, конечно, поддерживаем. Начинайте работу по подготовке выставки, - сказал Александр Хлиманков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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