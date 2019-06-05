Погарские музыканты и спортсмены получили подарки от депутата Госдумы

СЕГОДНЯ 17:59 2019-06-05T17:59:42+03:00

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Брянский депутат Государственной Думы от ЛДПР Борис Пайкин во время визита в Погарский район побывал в школе искусств и Доме спорта районного центра, осмотрел детский садик в Юдиново. Директор погарской детской школы искусств посетовал, что бюджетных средств не хватает для полноценного функционирования учреждения дополнительного образования для детей. Оно выживает только благодаря помощи родителей воспитанников. А их в стенах школы искусств на разных отделениях сейчас занимается более 200 детей разного возраста.

Школа искусств из Погара известна на всю область своим духовым оркестром, в котором немало школьников. Кроме того, обучающиеся здесь ребята осваивают аккордеон и баян, занимаются вокалом. Есть отделение фортепиано. Для его воспитанников парламентарий Борис Пайкин подарил специальный универсальный стул. Он легко настраивается по высоте для разновозрастных исполнителей.

Как известно, Благотворительный фонд Бориса Пайкина активно поддерживает и детский спорт, поэтому следующий пункт остановки в Погаре – Дом спорта. Здесь около 250 детей занимаются в нескольких секциях, в том числе по базовому для Брянской области виду единоборств – самбо. Для них Борис Пайкин привёз новый манекен, который необходим юным борцам для отработки бросков и совершенствования мастерства.

Следующим социальным объектом в Погарском районе, где побывал руководитель регионального отделения ЛДПР Борис Пайкин, стал детский сад в селе Юдиново. Сейчас более 50 его воспитанников на каникулах. В помещениях начинается косметический ремонт. Как выяснилось во время разговора с заведующей, одна из насущных проблем детсада – благоустройство территории и оборудование полноценной детской площадки. Сейчас на ней много сделано из подсобных материалов, но нет современных игровых комплексов и беседок. По поручению Бориса Пайкина детские площадки юдиновского сада будут обновлены к началу учебного года. Предстоит приобрести и установить прочные и безопасные горки, веранды, лавочки и столики.

ИСТОЧНИК KP.RU