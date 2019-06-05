2019-06-05T17:59:42+03:00
Политика

Погарские музыканты и спортсмены получили подарки от депутата Госдумы

В ходе региональной недели Борис Пайкин посетил Погарский район
Поделиться:
Благотворительный фонд Бориса Пайкина активно поддерживает детское творчество и спорт.Благотворительный фонд Бориса Пайкина активно поддерживает детское творчество и спорт.
Изменить размер текста:

Брянский депутат Государственной Думы от ЛДПР Борис Пайкин во время визита в Погарский район побывал в школе искусств и Доме спорта районного центра, осмотрел детский садик в Юдиново. Директор погарской детской школы искусств посетовал, что бюджетных средств не хватает для полноценного функционирования учреждения дополнительного образования для детей. Оно выживает только благодаря помощи родителей воспитанников. А их в стенах школы искусств на разных отделениях сейчас занимается более 200 детей разного возраста.

Школа искусств из Погара известна на всю область своим духовым оркестром, в котором немало школьников. Кроме того, обучающиеся здесь ребята осваивают аккордеон и баян, занимаются вокалом. Есть отделение фортепиано. Для его воспитанников парламентарий Борис Пайкин подарил специальный универсальный стул. Он легко настраивается по высоте для разновозрастных исполнителей.

Как известно, Благотворительный фонд Бориса Пайкина активно поддерживает и детский спорт, поэтому следующий пункт остановки в Погаре – Дом спорта. Здесь около 250 детей занимаются в нескольких секциях, в том числе по базовому для Брянской области виду единоборств – самбо. Для них Борис Пайкин привёз новый манекен, который необходим юным борцам для отработки бросков и совершенствования мастерства.

Следующим социальным объектом в Погарском районе, где побывал руководитель регионального отделения ЛДПР Борис Пайкин, стал детский сад в селе Юдиново. Сейчас более 50 его воспитанников на каникулах. В помещениях начинается косметический ремонт. Как выяснилось во время разговора с заведующей, одна из насущных проблем детсада – благоустройство территории и оборудование полноценной детской площадки. Сейчас на ней много сделано из подсобных материалов, но нет современных игровых комплексов и беседок. По поручению Бориса Пайкина детские площадки юдиновского сада будут обновлены к началу учебного года. Предстоит приобрести и установить прочные и безопасные горки, веранды, лавочки и столики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Победы наших земляков - это победы Брянска»
Инициатива брянских художниц
В Брянске у детского сада «Веснянка» пройдут сплошные проверки водителей
В Брянском районе потушили лесной пожар
В Брянске стартовал прием заявок на ремонт парков и дворов на следующий год
В Брянске отметят день рождения Александра Пушкина
Лечение в Москве по ОМС для жителей Брянска
Житель Красногорского района пытался провезти деревянные доски по поддельным документам
16-летняя девушка из Клинцовского района украла 30 тысяч рублей с банковского счета пенсионерки
Делегация регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Первый сезон «Игры подписей» стартовал в Брянске
Московский предприниматель обманул брянское предприятие на 14,5 миллионов рублей
Брянцам предлагают стать участниками благотворительного забега "Бегу за чудом"
Юные брянские футболисты стартовали с победы в финале первенства Центра России
Двое жителей Таджикистана получили по 11 лет колонии за попытку продать героин в Брянске
В Брянске детской школе искусств имени Татьяны Николаевой выделят 2,2 миллиона рублей
На кольце на Флотской в Брянске разбилась мотоциклистка
Жители Фокинского района Брянска в следующем году хотят отремонтировать сквер «Литий»
В Брянске эвакуировали посетителей и работников торгового центра
В Брянске добавили по два вечерних рейса автобусов №27 на выходных
В Брянске для расширения дороги на Авиационной перенесли киоски
В Брянске 16-летняя девушка, которую обвиняют в ложном сообщении о бомбе, на суд не пришла
В Трубчевском районе бывший пастух украл двух телят
В Брянской области работает «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение
На пруду в Овстуге появились на свет пять птенцов лебедя