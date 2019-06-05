СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-05T16:40:55+03:00

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В Брянском районе потушили лесной пожар. Сообщение о нем поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 14.20 в среду, 5 июня. На место выехали сотрудники Лесопожарной службы, оперативная группа Брянского пожарно-спасательного гарнизона и лесничие Брянского района. Оказалось, что на территории Стяжновского участкового лесничества загорелась лесная подстилка.

Угрозы населенным пунктам не было, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. От места пожара до ближайшего поселка Стяжное - больше пяти километров. Когда пожарные прибыли, лесная подстилка горела на площади 0,1 гектара. Уже через 50 минут с огнем удалось справиться.

Во время лесного пожара никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU