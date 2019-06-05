В Брянске стартовал прием заявок на ремонт парков и дворов на следующий год

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-05T16:27:54+03:00

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В Брянске стартовал прием заявок на ремонт парков и дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год. Свои предложения можно направить в районные администрации. Заявки на ремонт общественных пространств будут принимать до 5 июля этого года, на ремонт дворов – до 1 сентября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, федеральная программа начала работать в Брянске с 2017 года. За три года на нее направили 438,9 миллиона рублей. В этом году отказались от ремонта дворов, так как не успевали провести торги на благоустройство. В городе благоустроят четыре парка и сквера: Майский парк, круглый сквер, площадь перед ДК имени Горького и площадь перед ДК в Белых Берегах.

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ИСТОЧНИК KP.RU