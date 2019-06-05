2019-06-05T16:27:05+03:00
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В Брянске отметят день рождения Александра Пушкина

Праздник устроят 6 июня
Елена РАКОВА
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Литературный праздник устроят в бежицком парке Пушкина.Литературный праздник устроят в бежицком парке Пушкина.Фото: Елена РАКОВА
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В четверг, 6 июня, в Брянске устроят праздник, посвященный Дню рождения Александра Пушкина.

- В этот день общедоступные библиотеки Брянска проведут акцию «О Пушкине - с любовью!», - рассказали в мэрии. - С 11.00 в библиотеках города пройдут литературные игры, квесты и викторины, видеолектоии, чтение стихов.

В 10.30 Центральная городская библиотека имени Петра Проскурина приглашает желающих в Пушкинский парк в Бежицком районе на литературный праздник. В программе: чтение стихов, знакомство с произведениями Пушкина, театрализованная мизансцена, фотозона с «Пушкиным», литературный квест и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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