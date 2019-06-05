2019-06-05T15:31:54+03:00
Здоровье

Лечение в Москве по ОМС для жителей Брянска

Попасть на лечение в лучшие государственные клиники Москвы теперь можно благодаря новому проекту
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Получить лечение можно в 16 государственных клиникахПолучить лечение можно в 16 государственных клиниках
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Жители Брянска смогут отправиться на лечение в Москву. Для этого достаточно оставить заявку через социальный сервис «Здоров Я». Для участия в этой программе подходят полисы ОМС любого региона нашей страны.

Получить лечение можно в 16 государственных клиниках, среди которых Первая градская больница, ГКБ № 40, Клинический институт педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева Минздрава России, ГКБ № 40, московские детские больницы им. Г.Н. Сперанского, им. З.А. Башляевой и другие.

Услуга – абсолютно бесплатна. Пациентов, оставивших на сайте заявку, будет сопровождать личный куратор, который проконсультирует по вопросу организации лечения в Москве и проследит за тем, чтобы пациент был госпитализирован в стационар.

На сайте следует указать диагноз и, по возможности, приложить результаты медицинских анализов и исследований.

Проект «Здоров Я» подберет подходящие по конкретному диагнозу клиники, направит заявку на госпитализацию сразу в несколько больниц и запишет пациента дистанционно.

Чтобы попасть на лечение в Москву по ОМС, нужно выполнить 2 простых шага:

1. Оставить заявку на сайте zdorovr.ru;

2. Приехать на плановую госпитализацию в Москву в назначенный день.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

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