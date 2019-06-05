Житель Красногорского района пытался провезти деревянные доски по поддельным документам

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-05T13:22:04+03:00

За использование заведомо подложного документа брянцу грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест на полгода. Фото: Иван ВИСЛОВ

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48-летний предприниматель из Красногорского района пытался провезти 30 кубометров деревянных досок по поддельным документам. Грузовик остановил экипаж ДПС в Клинцовском районе. Подлинность документов на древесину вызвала у полицейских сомнение. Их догадки подтвердились – они оказались поддельными.

Мужчина пытался убедить правоохранителей, что доски купил за пределами Брянской области и собирался построить из них дом. Но он не сказал, где и с кем совершил сделку.

На подозреваемого завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. За использование заведомо подложного документа брянцу грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест на полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU