2019-06-05T13:22:04+03:00
Происшествия

Житель Красногорского района пытался провезти деревянные доски по поддельным документам

На индивидуального предпринимателя завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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За использование заведомо подложного документа брянцу грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест на полгода.За использование заведомо подложного документа брянцу грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест на полгода.Фото: Иван ВИСЛОВ
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48-летний предприниматель из Красногорского района пытался провезти 30 кубометров деревянных досок по поддельным документам. Грузовик остановил экипаж ДПС в Клинцовском районе. Подлинность документов на древесину вызвала у полицейских сомнение. Их догадки подтвердились – они оказались поддельными.

Мужчина пытался убедить правоохранителей, что доски купил за пределами Брянской области и собирался построить из них дом. Но он не сказал, где и с кем совершил сделку.

На подозреваемого завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. За использование заведомо подложного документа брянцу грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест на полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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