Житель Красногорского района пытался провезти деревянные доски по поддельным документам
48-летний предприниматель из Красногорского района пытался провезти 30 кубометров деревянных досок по поддельным документам. Грузовик остановил экипаж ДПС в Клинцовском районе. Подлинность документов на древесину вызвала у полицейских сомнение. Их догадки подтвердились – они оказались поддельными.
Мужчина пытался убедить правоохранителей, что доски купил за пределами Брянской области и собирался построить из них дом. Но он не сказал, где и с кем совершил сделку.
На подозреваемого завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. За использование заведомо подложного документа брянцу грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест на полгода.
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ИСТОЧНИК KP.RU