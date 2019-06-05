2019-06-05T13:10:36+03:00
Происшествия

16-летняя девушка из Клинцовского района украла 30 тысяч рублей с банковского счета пенсионерки

Расследованием уголовного дела занялся Следственный комитет
Марина АНТОНОВА
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Юная злоумышленница воспользовалась доверчивостью пожилой женщины.Юная злоумышленница воспользовалась доверчивостью пожилой женщины.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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16-летнюю жительницу Клинцовского района подозревают в краже больше 30 тысяч рублей с банковского счета пенсионерки. Расследованием уголовного дела занялись следователи СУ СКР по Брянской области.

- По версии следствия, с 12 марта по 4 апреля девушка похитила деньги со счета пожилой соседки, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Пенсионерка часто обращалась за помощью к подростку, чтобы та помогла ей с использованием функций мобильного телефона.

Но юная злоумышленница воспользовалась доверчивостью пожилой женщины. Следователи считают, что подозреваемая с помощью смс-сообщений перевела деньги на свой электронный кошелек в одной из платежных систем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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