2019-06-05T12:28:25+03:00
Общество

Делегация регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса.
Изменить размер текста:

- Сегодня очень важный день форума не только для нас, участников, но и для всех жителей нашей планеты, потому что он посвящен одной из главных проблем человечества – экологической проблеме. Площадка, которая открыла работу форума называется «Чистое будущее». Ведущие международные специалисты в вопросах экологии и природных ресурсов собрались здесь, чтобы обсудить проблемы, связанные с отходами, и найти пути решения в сфере обращения с ТКО. Очистить страну от мусора – главная задача реформы, которая началась в нашей стране в этом году. По словам члена Комитета Совета Федерации Дмитрия Шатохина, который побывал у нас на прошлой неделе с рабочим визитом, Брянская область по реализации «реформы чистоты» сегодня опережает соседние регионы, но мы хотим и стремимся быть в числе лидеров в нашей стране. Поэтому сегодня мы здесь, на Петербургском международном экономическом форуме, чтобы перенять лучшие практики, узнать о передовых технологиях и внедрении «реформы чистоты» из первых уст, - говорит генеральный директор ОАО «Чистая планета» (региональный оператор по обращению с ТКО) Владимир Чашников.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый сезон «Игры подписей» стартовал в Брянске
Московский предприниматель обманул брянское предприятие на 14,5 миллионов рублей
Брянцам предлагают стать участниками благотворительного забега "Бегу за чудом"
Юные брянские футболисты стартовали с победы в финале первенства Центра России
Двое жителей Таджикистана получили по 11 лет колонии за попытку продать героин в Брянске
В Брянске детской школе искусств имени Татьяны Николаевой выделят 2,2 миллиона рублей
На кольце на Флотской в Брянске разбилась мотоциклистка
Жители Фокинского района Брянска в следующем году хотят отремонтировать сквер «Литий»
В Брянске эвакуировали посетителей и работников торгового центра
В Брянске добавили по два вечерних рейса автобусов №27 на выходных
В Брянске для расширения дороги на Авиационной перенесли киоски
В Брянске 16-летняя девушка, которую обвиняют в ложном сообщении о бомбе, на суд не пришла
В Трубчевском районе бывший пастух украл двух телят
В Брянской области работает «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение
На пруду в Овстуге появились на свет пять птенцов лебедя