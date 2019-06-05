Делегация регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-05T12:28:25+03:00

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- Сегодня очень важный день форума не только для нас, участников, но и для всех жителей нашей планеты, потому что он посвящен одной из главных проблем человечества – экологической проблеме. Площадка, которая открыла работу форума называется «Чистое будущее». Ведущие международные специалисты в вопросах экологии и природных ресурсов собрались здесь, чтобы обсудить проблемы, связанные с отходами, и найти пути решения в сфере обращения с ТКО. Очистить страну от мусора – главная задача реформы, которая началась в нашей стране в этом году. По словам члена Комитета Совета Федерации Дмитрия Шатохина, который побывал у нас на прошлой неделе с рабочим визитом, Брянская область по реализации «реформы чистоты» сегодня опережает соседние регионы, но мы хотим и стремимся быть в числе лидеров в нашей стране. Поэтому сегодня мы здесь, на Петербургском международном экономическом форуме, чтобы перенять лучшие практики, узнать о передовых технологиях и внедрении «реформы чистоты» из первых уст, - говорит генеральный директор ОАО «Чистая планета» (региональный оператор по обращению с ТКО) Владимир Чашников.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU