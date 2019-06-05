Первый сезон «Игры подписей» стартовал в Брянске

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-05T12:00:45+03:00

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Шестнадцать современных площадок для игр и занятий спортом для детей разных возрастов появятся в Брянске этим летом благодаря инициативе лидера брянского отделения ЛДПР, депутата Госдумы Бориса Пайкина. По четыре площадки будет установлено в каждом из районов областного центра за счет средств учрежденного Борисом Романовичем благотворительного фонда. Ни от бюджета, ни от самих жителей города не потребуется никаких вложений. Брянцам нужно лишь проявить гражданскую инициативу.

- Дворы, в которых будут установлены детские площадки, мы станем определять по активности самих жителей, - говорит Борис Пайкин. – Чем больше заявок и подписей поступит в наше региональное отделение ЛДПР, тем быстрее она будет включена в нашу благотворительную программу.

Запущенная Борисом Пайкиным «эпидемия» детских площадок уже стартовала на Кургане Бессмертия. Здесь год назад благодаря ему появилась ультрасовременная площадка для занятий воркаутом, на этот раз с участием парламентария был заложен и детский спортивно-развлекательный городок. При его создании будут учтены пожелания родителей и самой детворы, которые они высказали в ходе встречи с депутатом Госдумы.

Такие же встречи вчера прошли на улице Вяземской в Володарском районе и микрорайоне «Автозаводец» в Бежице. Борис Пайкин и лидер фракции ЛДПР в областной Думе Сергей Антошин вместе с жителями обсудили перспективы благоустройства дворов под эгидой «Партии добрых дел» - такой негласный титул закрепился за брянскими либерал-демократами в народе.

Свои заявки, предложения и фотографии предполагаемых мест размещения зон активного отдыха необходимо присылать на специальный электронный адрес «строительство детских площадок» (SDP.BRYANSK@mail.ru) или обращаться по телефону регионального отделения 8 (4832) 66-02-96. https://bryansk.ldpr.ru/

Голосование и приём заявок будет осуществляться до 20 июня 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU