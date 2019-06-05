2019-06-05T11:27:13+03:00
Происшествия

Московский предприниматель обманул брянское предприятие на 14,5 миллионов рублей

Бизнесмен обещал поставить фирме минеральные удобрения, но после получения денег перестал выходить на связь
Елена РАКОВА
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Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области.Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Московский предприниматель "кинул" брянское сельхозпредприятие почти на 14,5 миллионов рублей. Ушлый делец провернул нехитрую аферу. Брянское предприятие заплатило ему за поставку минеральных удобрений. Но как только бизнесмен получил деньги, он перестал выходить на связь. И никаких удобрений, конечно же, не поставил, потому что у него даже не было реальной возможности сделать это.

- В течение последующих нескольких месяцев московский бизнесмен через подконтрольные организации совершил ряд финансовых операций, в результате которых легализовал похищенные деньги, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Подозреваемый сделал это, купив недвижимость.

Как удалось узнать корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске, москвич вложил деньги брянской фирмы в покупку гостиницы на одном из российских курортов.

На московского предпринимателя завели уголовное дело по статье: "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Если подозреваемого признают виновным, ему грозит до семи лет колонии и штраф до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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