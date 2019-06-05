2019-06-05T11:09:58+03:00
Общество

Брянцам предлагают стать участниками благотворительного забега "Бегу за чудом"

Собранные средства направят подопечным фонда помощи больным детям
Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Брянцы могут стать участниками благотворительного забега, средства от которого пойдут в фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями печени.

Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" проводит первый онлайн-забег "Бегу за чудом".

- Стать участником онлайн-забега может каждый желающий, независимо от возраста и города проживания, - рассказывают организаторы. - Достаточно зарегистрироваться на сайте, внести пожертвование, пробежать любую дистанцию в своем городе, зафиксировать километраж в приложении и отправить скриншот в личный кабинет. Все участники получат уникальные медали финишера в виде сердца.

Фонд "Жизнь как чудо" помогает не только с оплатой операций, послеоперационных обследований, медикаментов, транспортных расходов и других нужд, но и решает системные задачи. За 10 лет работы фонда поддержку получили более 560 подопечных, которые нуждаются в лечении и медицинском наблюдении.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Первый сезон «Игры подписей» стартовал в Брянске
Московский предприниматель обманул брянское предприятие на 14,5 миллионов рублей
Юные брянские футболисты стартовали с победы в финале первенства Центра России
Двое жителей Таджикистана получили по 11 лет колонии за попытку продать героин в Брянске
В Брянске детской школе искусств имени Татьяны Николаевой выделят 2,2 миллиона рублей
На кольце на Флотской в Брянске разбилась мотоциклистка
Жители Фокинского района Брянска в следующем году хотят отремонтировать сквер «Литий»
В Брянске эвакуировали посетителей и работников торгового центра
В Брянске добавили по два вечерних рейса автобусов №27 на выходных
В Брянске для расширения дороги на Авиационной перенесли киоски
В Брянске 16-летняя девушка, которую обвиняют в ложном сообщении о бомбе, на суд не пришла
В Трубчевском районе бывший пастух украл двух телят
В Брянской области работает «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение
На пруду в Овстуге появились на свет пять птенцов лебедя