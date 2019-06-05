Брянцам предлагают стать участниками благотворительного забега "Бегу за чудом"

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-05T11:09:58+03:00

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Брянцы могут стать участниками благотворительного забега, средства от которого пойдут в фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями печени.

Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" проводит первый онлайн-забег "Бегу за чудом".

- Стать участником онлайн-забега может каждый желающий, независимо от возраста и города проживания, - рассказывают организаторы. - Достаточно зарегистрироваться на сайте, внести пожертвование, пробежать любую дистанцию в своем городе, зафиксировать километраж в приложении и отправить скриншот в личный кабинет. Все участники получат уникальные медали финишера в виде сердца.

Фонд "Жизнь как чудо" помогает не только с оплатой операций, послеоперационных обследований, медикаментов, транспортных расходов и других нужд, но и решает системные задачи. За 10 лет работы фонда поддержку получили более 560 подопечных, которые нуждаются в лечении и медицинском наблюдении.

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ИСТОЧНИК KP.RU