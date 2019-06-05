2019-06-05T10:59:09+03:00
Спорт

Юные брянские футболисты стартовали с победы в финале первенства Центра России

Первый матч ребята выиграли со счетом 2:1
Елена РАКОВА
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Турнир стартовал 4 июня в Курске. Фото: МАУ ФК и С БГСК "Спартак".Турнир стартовал 4 июня в Курске. Фото: МАУ ФК и С БГСК "Спартак".
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Стартовал финальный этап Первенства МАОО СФФ "Центр" среди спортивных школ игроков 2010 года рождения. Соревнования проходят в Курске.

Впервые в финал пробились юные футболисты спортшколы брянского городского спортивного комбината "Спартак". 9-летние игроки, под руководством тренера Игоря Клинцова, успешно прошли отборочный этап в Орле.

В Курске брянские футболисты начали турнир с победы над сверстниками из волгоградской "Академии-Ротор". Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу брянцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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