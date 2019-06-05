2019-06-05T10:18:43+03:00
Происшествия

Двое жителей Таджикистана получили по 11 лет колонии за попытку продать героин в Брянске

Из незаконного оборота изъяли 150 граммов наркотиков
Марина АНТОНОВА
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Двое жителей Таджикистана получили по 11 лет колонии строгого режима за попытку продать героин в Брянске. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что 29-летний и 25-летний мужчины с мая по август прошлого года дважды пытались сбыть наркотики с помощью закладок, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Обвиняемых судили по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, в составе организованной группы с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

Злоумышленников поймали в августе прошлого года. Правоохранители из незаконного оборота изъяли 150 граммов героина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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