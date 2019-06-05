2019-06-05T09:58:10+03:00
Общество

В Брянске детской школе искусств имени Татьяны Николаевой выделят 2,2 миллиона рублей

На деньги из федерального бюджета купят музыкальные инструменты
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Национальный проект «Культура» рассчитан на пять лет - до 2024 года.Национальный проект «Культура» рассчитан на пять лет - до 2024 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Брянске детской школе искусств №1 имени Татьяны Николаевой выделят 2,2 миллиона рублей по нацпроекту «Культура». Деньги из федерального бюджета пойдут на покупку музыкальных инструментов отечественного производства. В этом году планируют приобрести виолончели, классические гитары, концертную балалайку, домру, гусли и баян. В концертном зале школы монтируют световое оборудование с программным управлением. До конца июня доставят звуковые приборы.

В школу купили пюпитры, мольберты и табуреты для художников, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Также приобрели 230 учебников и пособий.

Дом культуры имени Медведева, дом культуры имени Кравцова и школа Николаевой подали заявки на создание виртуальных концертных залов. Дворец культуры имени Горького успешно прошел первый этап отбора на оборудование кинозалов для показа национальных фильмов.

В планах – модернизировать детскую библиотеку №5 и библиотеку №6. Национальный проект «Культура» рассчитан на пять лет - до 2024 года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Первый сезон «Игры подписей» стартовал в Брянске
Московский предприниматель обманул брянское предприятие на 14,5 миллионов рублей
Брянцам предлагают стать участниками благотворительного забега "Бегу за чудом"
Юные брянские футболисты стартовали с победы в финале первенства Центра России
Двое жителей Таджикистана получили по 11 лет колонии за попытку продать героин в Брянске
На кольце на Флотской в Брянске разбилась мотоциклистка
Жители Фокинского района Брянска в следующем году хотят отремонтировать сквер «Литий»
В Брянске эвакуировали посетителей и работников торгового центра
В Брянске добавили по два вечерних рейса автобусов №27 на выходных
В Брянске для расширения дороги на Авиационной перенесли киоски
В Брянске 16-летняя девушка, которую обвиняют в ложном сообщении о бомбе, на суд не пришла
В Трубчевском районе бывший пастух украл двух телят
В Брянской области работает «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение
На пруду в Овстуге появились на свет пять птенцов лебедя