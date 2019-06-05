В Брянске детской школе искусств имени Татьяны Николаевой выделят 2,2 миллиона рублей
В Брянске детской школе искусств №1 имени Татьяны Николаевой выделят 2,2 миллиона рублей по нацпроекту «Культура». Деньги из федерального бюджета пойдут на покупку музыкальных инструментов отечественного производства. В этом году планируют приобрести виолончели, классические гитары, концертную балалайку, домру, гусли и баян. В концертном зале школы монтируют световое оборудование с программным управлением. До конца июня доставят звуковые приборы.
В школу купили пюпитры, мольберты и табуреты для художников, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Также приобрели 230 учебников и пособий.
Дом культуры имени Медведева, дом культуры имени Кравцова и школа Николаевой подали заявки на создание виртуальных концертных залов. Дворец культуры имени Горького успешно прошел первый этап отбора на оборудование кинозалов для показа национальных фильмов.
В планах – модернизировать детскую библиотеку №5 и библиотеку №6. Национальный проект «Культура» рассчитан на пять лет - до 2024 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU