В Брянске детской школе искусств имени Татьяны Николаевой выделят 2,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-05T09:58:10+03:00

Национальный проект «Культура» рассчитан на пять лет - до 2024 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На деньги из федерального бюджета купят музыкальные инструменты

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В Брянске детской школе искусств №1 имени Татьяны Николаевой выделят 2,2 миллиона рублей по нацпроекту «Культура». Деньги из федерального бюджета пойдут на покупку музыкальных инструментов отечественного производства. В этом году планируют приобрести виолончели, классические гитары, концертную балалайку, домру, гусли и баян. В концертном зале школы монтируют световое оборудование с программным управлением. До конца июня доставят звуковые приборы.

В школу купили пюпитры, мольберты и табуреты для художников, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Также приобрели 230 учебников и пособий.

Дом культуры имени Медведева, дом культуры имени Кравцова и школа Николаевой подали заявки на создание виртуальных концертных залов. Дворец культуры имени Горького успешно прошел первый этап отбора на оборудование кинозалов для показа национальных фильмов.

В планах – модернизировать детскую библиотеку №5 и библиотеку №6. Национальный проект «Культура» рассчитан на пять лет - до 2024 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU