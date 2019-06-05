2019-06-05T09:23:26+03:00
Происшествия

На кольце на Флотской в Брянске разбилась мотоциклистка

Из КамАЗа, который ехал впереди, посыпалась тротуарная плитка
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: ОГИБДД УМВД по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД по городу Брянску.
Изменить размер текста:

На кольцевой развязке на улице Флотской в Бежицком районе Брянска разбилась мотоциклистка. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины второго дня во вторник, 4 июня, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Перед мотоциклом ехал КамАЗ. Он направлялся по улице Ульянова со стороны Флотской в сторону Бежицкой по крайней правой полосе. Во время движения из кузова посыпалась тротуарная плитка, которую перевозил грузовик. Позади ехала 22-летнюбю девушка на мотоцикле. Она упала.

Мотоциклистка получила ссадины и повредила связки голеностопного сустава.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Первый сезон «Игры подписей» стартовал в Брянске
Московский предприниматель обманул брянское предприятие на 14,5 миллионов рублей
Брянцам предлагают стать участниками благотворительного забега "Бегу за чудом"
Юные брянские футболисты стартовали с победы в финале первенства Центра России
Двое жителей Таджикистана получили по 11 лет колонии за попытку продать героин в Брянске
В Брянске детской школе искусств имени Татьяны Николаевой выделят 2,2 миллиона рублей
Жители Фокинского района Брянска в следующем году хотят отремонтировать сквер «Литий»
В Брянске эвакуировали посетителей и работников торгового центра
В Брянске добавили по два вечерних рейса автобусов №27 на выходных
В Брянске для расширения дороги на Авиационной перенесли киоски
В Брянске 16-летняя девушка, которую обвиняют в ложном сообщении о бомбе, на суд не пришла
В Трубчевском районе бывший пастух украл двух телят
В Брянской области работает «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение
На пруду в Овстуге появились на свет пять птенцов лебедя