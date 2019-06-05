На кольце на Флотской в Брянске разбилась мотоциклистка
На кольцевой развязке на улице Флотской в Бежицком районе Брянска разбилась мотоциклистка. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины второго дня во вторник, 4 июня, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
Перед мотоциклом ехал КамАЗ. Он направлялся по улице Ульянова со стороны Флотской в сторону Бежицкой по крайней правой полосе. Во время движения из кузова посыпалась тротуарная плитка, которую перевозил грузовик. Позади ехала 22-летнюбю девушка на мотоцикле. Она упала.
Мотоциклистка получила ссадины и повредила связки голеностопного сустава.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU