СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-04T17:26:47+03:00

Последний автобус из 5-го микрорайона уходит в 19.50, с Мясокомбината – в 20.00

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В Брянске добавили по два вечерних рейса автобусов №27 на выходных. Теперь последние автобусы уходят с конечной остановки «5-й микрорайон» в 19.05 и в 19.50. А с остановки «Мясокомбинат» - в 19.15 и в 20.00.

На буднях на маршруте работают 18 машин, сообщают в группе «Брянский автобус». В выходные дни – восемь машин. В час пик автобус №27 ходит через каждые семь минут. На буднях последний автобус из 5-го микрорайона отходит в 22.00, от Мясокомбината – в 22.48.

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ИСТОЧНИК KP.RU