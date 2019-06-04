В Брянске для расширения дороги на Авиационной перенесли киоски
Дорога будет шестиполосной в этом месте
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В Брянске для расширения улицы Авиационной перенесли киоски у остановки. Тротуар после этого стал в два раза шире, его заасфальтировали.
Дорога после капитального ремонта станет шестиполосной. Работы пройдут от кольца на Самолете до пересечения с переулком Пилотов.
Напомним, до этого для расширения улицы срубили тополя. Вместо них там же обещали высадить новые деревья.
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ИСТОЧНИК KP.RU