В Брянске для расширения дороги на Авиационной перенесли киоски

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-04T17:04:23+03:00

Дорога будет шестиполосной в этом месте

Изменить размер текста: A A

В Брянске для расширения улицы Авиационной перенесли киоски у остановки. Тротуар после этого стал в два раза шире, его заасфальтировали.

Дорога после капитального ремонта станет шестиполосной. Работы пройдут от кольца на Самолете до пересечения с переулком Пилотов.

Напомним, до этого для расширения улицы срубили тополя. Вместо них там же обещали высадить новые деревья.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU