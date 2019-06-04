2019-06-04T17:04:23+03:00
Общество

В Брянске для расширения дороги на Авиационной перенесли киоски

Дорога будет шестиполосной в этом месте
Марина АНТОНОВА
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В Брянске для расширения улицы Авиационной перенесли киоски у остановки. Тротуар после этого стал в два раза шире, его заасфальтировали.

Дорога после капитального ремонта станет шестиполосной. Работы пройдут от кольца на Самолете до пересечения с переулком Пилотов.

Напомним, до этого для расширения улицы срубили тополя. Вместо них там же обещали высадить новые деревья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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