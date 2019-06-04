В Брянске 16-летняя девушка, которую обвиняют в ложном сообщении о бомбе, на суд не пришла
В Брянске 16-летняя девушка, которую обвиняют в том, что она сообщила о бомбе в «Макдональдсе» в Бежице, на суд не пришла. Заседание по уголовному делу должно было состояться во вторник, 4 июня.
Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске» обвиняемая находилась под подпиской о невыезде. Теперь девушке грозит заключение под стражу.
Подростка обвиняют по статье «Ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». Санкция по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, сообщение о бомбе в ресторане фастфуда поступило вечером 31 января. Оно оказалось ложным. На следующий день правоохранители задержали подозреваемую.
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ИСТОЧНИК KP.RU