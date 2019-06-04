В Брянске 16-летняя девушка, которую обвиняют в ложном сообщении о бомбе, на суд не пришла

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-04T16:42:43+03:00

Во вторник, 4 июня, должно было пройти первое заседание по уголовному делу

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В Брянске 16-летняя девушка, которую обвиняют в том, что она сообщила о бомбе в «Макдональдсе» в Бежице, на суд не пришла. Заседание по уголовному делу должно было состояться во вторник, 4 июня.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске» обвиняемая находилась под подпиской о невыезде. Теперь девушке грозит заключение под стражу.

Подростка обвиняют по статье «Ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». Санкция по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, сообщение о бомбе в ресторане фастфуда поступило вечером 31 января. Оно оказалось ложным. На следующий день правоохранители задержали подозреваемую.

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ИСТОЧНИК KP.RU