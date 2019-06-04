В Трубчевском районе бывший пастух украл двух телят

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-04T16:19:08+03:00

Туши он разделал, а кости закопал во дворе дома

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В Трубчевском районе 35-летнего жителя деревни Шуклино подозревают в краже двух телят с пастбища сельскохозяйственного предприятия. Задержанный признался, что раньше работал пастухом и успел узнать несколько неохраняемых выходов с места выпаса животных.

- Злоумышленник проникал на пастбище дважды, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Он оглушал телят камнем. Потом вывозил тушу домой и разделывал там. Кости он закапывал на приусадебном участке.

Сумму ущерба предприятию определят после экспертизы. За кражу мужчине грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU