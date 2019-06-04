В Брянской области работает «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-04T15:45:48+03:00

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В Брянской области продолжает работать «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение. Операторы ответят на все вопросы позвонивших. Жители могут подать заявки на помощь волонтеров в подключении.

С 3 июня Брянская области полностью перешла на цифровое вещание. В городах и районах отключилось аналоговое телевидение. Теперь жителям региона доступны 20 бесплатных каналов в хорошем качестве. Для старых моделей телевизоров нужно было приобрести приставки. Малоимущим была положена компенсация за приставку. Деньги выделяли из областного бюджета.

Переход произошел в плановом режиме, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Телефон «горячей линии»: 8 (4832) 30-00-14.

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ИСТОЧНИК KP.RU