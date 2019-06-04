На пруду в Овстуге появились на свет пять птенцов лебедя
Это уже восьмое поколение птиц в усадьбе Тютчева
Фото: музей-заповедник Федора Тютчева "Овстуг".
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На пруду в брянском Овстуге появились на свет пять птенцов лебедя. Они вылупились из яиц в минувшие выходные.
Это уже восьмое поколение птиц, которые рождаются на территории усадьбы Федора Тютчева, сообщают в группе музея-заповедника в соцсети. Маленьких лебедей смогут увидеть посетители парка в Овстуге.
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ИСТОЧНИК KP.RU