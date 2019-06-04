На пруду в Овстуге появились на свет пять птенцов лебедя

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-04T14:47:17+03:00

Это уже восьмое поколение птиц в усадьбе Тютчева

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На пруду в брянском Овстуге появились на свет пять птенцов лебедя. Они вылупились из яиц в минувшие выходные.

Это уже восьмое поколение птиц, которые рождаются на территории усадьбы Федора Тютчева, сообщают в группе музея-заповедника в соцсети. Маленьких лебедей смогут увидеть посетители парка в Овстуге.

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ИСТОЧНИК KP.RU