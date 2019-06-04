В Сельцо семилетняя велосипедистка упала на легковушку

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-04T13:17:25+03:00

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В брянском городе Сельцо семилетняя велосипедистка упала на проезжающую мимо легковушку. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины девятого утра в понедельник, 3 июня, в проезде Горького, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

35-летняя автомобилистка на «Фольксваген Гольф» ехала во дворе. Навстречу ей двигалась 31-летняя женщина на велосипеде. Следом за ней ехала маленькая девочка тоже на велосипеде.

В тот момент, когда легковой автомобиль и велосипед девочки поравнялись, ребенок упал на машину. У девочки диагностировали ушиб тазобедренного сустава. После осмотра медики отпустили пострадавшую домой с назначением лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU