Добрые дела от Бориса Пайкина в цифровом формате

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-04T11:44:15+03:00

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В Брянской области продолжается эстафета добрых дел, организованная депутатом Госдумы от Брянской области Борисом Пайкиным и региональным отделением ЛДПР. В рамках благотворительной акции цифровые приставки для телевизоров получат две тысячи семей по всей Брянщине.

Для тех, кто стеснен в средствах, июньский переход Брянской области на цифровое телевизионное вещание вылился в непредвиденные траты либо вынужденную «разлуку» с любимыми каналами и передачами. Чтобы даже старенькие телевизоры уверенно показывали каналы в цифровом диапазоне, брянские активисты ЛДПР буквально пошли по домам. По заявкам жителей им не только бесплатно дарят цифровую приставку, но и помогают с её установкой и настройкой.

В ходе очередного выезда цифровые приставки получили три семьи, в том числе молодая пара из Брянска с двумя детьми, проживающая в общежитии. Устойчивый телесигнал теперь и в квартире брянской пенсионерки, проживающей с сыном-инвалидом. Как работают новые приставки в брянских квартирах, лично проверил лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин. Подробности с первых адресов прохождения акции смотрите в сюжете городского телеканала.

Подать заявку на участие в благотворительной акции и получить информацию по телеприставкам вы можете, позвонив по телефону: 8 (4832) 66-02-96 или обратившись в офис регионального отделения партии по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д.17, офис 1.

ИСТОЧНИК KP.RU