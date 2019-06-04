На Брянщине задержали 375,5 тысячи пачек контрафактных сигарет

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-04T12:09:22+03:00

Злоумышленники могли на них заработать почти 1,5 миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

Брянские полицейские нашли крупную партию контрафактных сигарет - 387,5 тысячи пачек. Нелегальную табачную продукцию изъяли у 31-летнего и 50-летнего жителей Брянска. горожане планировали заработать на партии незаконно ввезенного в нашу страну табака порядка 1,5 миллиона рублей.

- Подозреваемые две недели продавали на территории региона контрафактную табачную продукцию под известными торговыми марками, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Причиненный ущерб превысил 1 миллион 440 тысяч рублей. Контрафактные табачные изделия изъяли.

Брянские полицейские завели уголовное дело по статье: "Незаконное использование средств индивидуализации товаров". За это двум брянцам грозит до четырех лет колонии и крупный штраф.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU