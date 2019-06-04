2019-06-04T12:09:22+03:00
Происшествия

На Брянщине задержали 375,5 тысячи пачек контрафактных сигарет

Злоумышленники могли на них заработать почти 1,5 миллиона рублей
Елена РАКОВА
Поделиться:
Брянские полицейские завели уголовное дело по статье.Брянские полицейские завели уголовное дело по статье.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Брянские полицейские нашли крупную партию контрафактных сигарет - 387,5 тысячи пачек. Нелегальную табачную продукцию изъяли у 31-летнего и 50-летнего жителей Брянска. горожане планировали заработать на партии незаконно ввезенного в нашу страну табака порядка 1,5 миллиона рублей.

- Подозреваемые две недели продавали на территории региона контрафактную табачную продукцию под известными торговыми марками, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Причиненный ущерб превысил 1 миллион 440 тысяч рублей. Контрафактные табачные изделия изъяли.

Брянские полицейские завели уголовное дело по статье: "Незаконное использование средств индивидуализации товаров". За это двум брянцам грозит до четырех лет колонии и крупный штраф.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Добрые дела от Бориса Пайкина в цифровом формате
В Брянске нашли живым пропавшего 42-летнего Юрия Фомина
За смерть брянского 4-летнего мальчика в школьном туалете ответит бывшая директор школы
В Брянске суд по делу о смертельном ДТП с участием Сиваковой и Дзюбо вновь перенесли
Жителю Брянска назначили обязательные работы за езду по поддельным правам
На кольце на Полтиннике автомобилистка сбила водителя троллейбуса
В Брянске во дворе дома водитель микроавтобуса сбил 5-летнюю девочку
Брянские власти отказались выдать инвалиду второй группы бесплатное лекарство
Брянские следователи завели уголовное дело по факту гибели 16-летней школьницы
В Брянске закрыли нелегальный салон красоты
В Суражском районе утонула 15-летняя девочка
Тысячи брянских детей отпраздновали 1 июня с мороженым от ЛДПР
За смерть жительницы Дятькова от упавшей наледи ответит замдиректора торгового центра
Брянский подросток выпрыгнул из окна после ссоры с матерью
В Брянске в ночь на 5 июня понизят напор воды
Дети - за чистую планету!
В Брянске на Карачижской грузовик провалился в яму на дороге