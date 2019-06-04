2019-06-04T11:09:26+03:00
Происшествия

За смерть брянского 4-летнего мальчика в школьном туалете ответит бывшая директор школы

Женщину обвиняют в халатности, повлекшем по неосторожности смерть человека
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Лиза Алерт Брянск".Фото: vk.com, "Лиза Алерт Брянск".
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За смерть четырехлетнего мальчика в школьном туалете в Брянской области ответит бывшая директор школы, где случилось несчастье. Правоохранители завершили расследование уголовного дела. Женщину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

- По версии следствия, обвиняемая не обеспечила соблюдение требований безопасности и санитарных норм при содержании надворного туалета, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Выгребная яма не была закрыта крышкой и не вычищалась. Она была заполнена на глубину больше метра.

Напомним, мальчик пропал 24 мая прошлого года в селе Стечна Погарского района. Его искали местные жители, правоохранители и волонтеры. Через трое суток тело ребенка нашли в школьном туалете. Оказалось, что малыш утонул в нем, пытаясь достать мячик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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