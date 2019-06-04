Жителю Брянска назначили обязательные работы за езду по поддельным правам
В апреле водителя грузовика остановили в Суземке
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31-летнему жителю Брянска назначили 150 часов обязательных работ за езду по поддельным правам. Его признали виновным по уголовному делу.
- В суде установили, что 2 апреля на одной из улиц поселка Суземка сотрудники ДПС остановили грузовик «Вольво», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Водитель предъявил подложное водительское удостоверение.
Приговор брянцу пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU