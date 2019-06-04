2019-06-04T10:29:56+03:00
Происшествия

Жителю Брянска назначили обязательные работы за езду по поддельным правам

В апреле водителя грузовика остановили в Суземке
Марина АНТОНОВА
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31-летнему жителю Брянска назначили 150 часов обязательных работ за езду по поддельным правам. Его признали виновным по уголовному делу.

- В суде установили, что 2 апреля на одной из улиц поселка Суземка сотрудники ДПС остановили грузовик «Вольво», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Водитель предъявил подложное водительское удостоверение.

Приговор брянцу пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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