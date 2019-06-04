2019-06-04T10:20:46+03:00
Происшествия

На кольце на Полтиннике автомобилистка сбила водителя троллейбуса

43-летняя работница троллейбусного управления ушибла стопу
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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На кольцевой развязке по проспекту Станке Димитрова автомобилистка за рулем «Хендай Гетц» сбила водителя троллейбуса, которая устанавливала штангу токоприемника на контактную сеть. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале седьмого вечера в понедельник, 3 июня, у дома №13 «А» по проспекту Станке Димитрова.

Женщина на легковушке ехала со стороны улицы Пересвета в сторону улицы Костычева в левом ряду, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. 43-летняя водитель троллейбуса находилась в это время на проезжей части. Работница троллейбусного управления получила ушиб стопы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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