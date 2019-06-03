Брянские следователи завели уголовное дело по факту гибели 16-летней школьницы

СЕГОДНЯ 18:28 2019-06-03T18:28:24+03:00

Девушка утонула в реке в Сураже

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По факту гибели 16-летней школьницы на реке в Сураже бярнские следователи завели уголовное дело.

ЧП произошло около 15.45 2 июня.

- Группа молодых людей купались в реке Ипуть, - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области. - В какой-то момент 16-летнюю девушку стало уносить течением и она утонула.

Расследование гибели девушки идет в рамках статьи: "Причинение смерти по неосторожности". Следователи выясняют всех обстоятельства происшедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU