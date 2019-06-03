Брянские следователи завели уголовное дело по факту гибели 16-летней школьницы
Девушка утонула в реке в Сураже
Трагедия произошла 2 июня.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:
По факту гибели 16-летней школьницы на реке в Сураже бярнские следователи завели уголовное дело.
ЧП произошло около 15.45 2 июня.
- Группа молодых людей купались в реке Ипуть, - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области. - В какой-то момент 16-летнюю девушку стало уносить течением и она утонула.
Расследование гибели девушки идет в рамках статьи: "Причинение смерти по неосторожности". Следователи выясняют всех обстоятельства происшедшего.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU