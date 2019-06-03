В Брянске закрыли нелегальный салон красоты
В Брянске полицейские закрыли нелегальный салон красоты. От его деятельности пострадали семь женщин. Они обратились к правоохранителям.
- Салон работал без лицензии, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Здесь оказывали услуги: чистка лица, контурная пластика, увеличение губ гиалуроновой кислотой и коррекция мимических морщин инъекциями.
Из салона красоты изъяли 30 медицинских изделий и препаратов. Они были не зарегистрированы в России и запрещены к обращению на территории нашей страны.
Полицейские завели уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновным грозит до 300 тысяч рублей штрафа или до двух лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU