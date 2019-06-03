В Брянске закрыли нелегальный салон красоты

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-03T17:11:46+03:00

Из салона красоты изъяли 30 незарегистрированных медицинских изделий и препаратов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

От его деятельности пострадали семь женщин

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В Брянске полицейские закрыли нелегальный салон красоты. От его деятельности пострадали семь женщин. Они обратились к правоохранителям.

- Салон работал без лицензии, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Здесь оказывали услуги: чистка лица, контурная пластика, увеличение губ гиалуроновой кислотой и коррекция мимических морщин инъекциями.

Из салона красоты изъяли 30 медицинских изделий и препаратов. Они были не зарегистрированы в России и запрещены к обращению на территории нашей страны.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновным грозит до 300 тысяч рублей штрафа или до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU