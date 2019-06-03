В Суражском районе утонула 15-летняя девочка

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-03T16:53:37+03:00

Тело погибшей достали из воды водолазы недалеко от оборудованного пляжа. Фото: Елена РАКОВА

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В реке Ипуть в Суражском районе утонула 15-летняя девушка. Тело погибшей достали из воды водолазы недалеко от оборудованного пляжа.

Следователи завели уголовное дело по факту ЧП, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Напомним, в Жуковском районе 29 мая в Десне утонул 16-летний подросток. Он был воспитанником жуковской школы-интерната и пошел купаться без присмотра взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU