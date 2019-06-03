В Суражском районе утонула 15-летняя девочка
Следователи завели уголовное дело по факту ЧП
Тело погибшей достали из воды водолазы недалеко от оборудованного пляжа.Фото: Елена РАКОВА
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В реке Ипуть в Суражском районе утонула 15-летняя девушка. Тело погибшей достали из воды водолазы недалеко от оборудованного пляжа.
Следователи завели уголовное дело по факту ЧП, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
Напомним, в Жуковском районе 29 мая в Десне утонул 16-летний подросток. Он был воспитанником жуковской школы-интерната и пошел купаться без присмотра взрослых.
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ИСТОЧНИК KP.RU