Тысячи брянских детей отпраздновали 1 июня с мороженым от ЛДПР

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-03T16:43:41+03:00

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В международный День защиты детей в Брянске и каждом районном центре области прошли массовые «вкусные» праздники, организованные депутатом Государственной Думы Борисом Пайкиным и региональным отделением ЛДПР. Дети активно участвовали в развлекательных программах, конкурсах с призами и получали бесплатное мороженое.

Детские шоу-программы начались в разных районах Брянска в 12 часов. Отметить праздник, организованный региональным отделением ЛДПР, приятно провести время, поиграть и полакомиться мороженым маленькие виновники торжества смогли в парках имени А.К. Толстого Советского района, «Юность» Володарского района и Железнодорожников в Фокинском районе Брянск. С веселыми конкурсами, забавными эстафетами и озорными играми к ним приехали настоящие пираты Джек и Джейн, герои из мультфильмов «щенячий патруль» и черепашки-ниндзя

В Бежицком районе праздник детства пришел в микрорайон Автозаводец и поселок Отрадное. Веселые клоуны Ванилька и Карамелька пели и танцевали с ребятами на детских площадках. В этих мероприятиях принял участие депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин, который и угостил ребят вкусным мороженым.

Массовым оказалось празднование в Навле, Климово, Рогнедино, Севске, Красной Горе, Дятьково, Клинцах, Комаричах – и по всей Брянской области 1 июня прокатилась волна веселого детского смеха, задорного праздничного настроения, которое подарило брянским детям региональное отделение ЛДПР. Очередная добрая акция, которая потребовала большой и кропотливой подготовки, прошла на высоком организационном уровне и вызвала небывалый отклик у всех жителей области, побывавших на празднике.

Завершился День защиты детей в Брянске вечерним представлением на площади перед Дворцом культуры имени Дмитрия Медведева, где собралось полторы тысячи детей и их родителе. На импровизированной сцене было показано театрализованное представление «Летнее приключение поросенка Фунтика».

В этот день во всех городах и районах Брянщины под праздничные мероприятия были задействованы около сорока площадок, детвору веселили десятки аниматоров, а сотни активистов ЛДПР раздали тысячи вафельных стаканчиков любимого детворой во все времена пломбира.

ИСТОЧНИК KP.RU