За смерть жительницы Дятькова от упавшей наледи ответит замдиректора торгового центра

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-03T16:39:06+03:00

В ближайшее время уголовное дело будут рассматривать в суде. Фото: Иван ВИСЛОВ

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За смерть жительницы Дятькова после падения на нее наледи с крыши торгового центра ответит заместитель директора. Правоохранители закончили расследовать уголовное дело.

- ЧП произошло 1 февраля у стен торгового центра «Вавилон», - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – На выходившую из здания 41-летнюю женщину упала наледь с крыши. На следующий день она умерла в больнице.

По версии следствия, причиной трагедии стала легкомыслие заместителя директора по хозяйственной части центра. Правоохранители считают, что он не обеспечил безопасный проход посетителей во время работ, не выставил ограждение. Сам он находился на месте проведения работ, но не смог предотвратить трагедию.

В ближайшее время уголовное дело будут рассматривать в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU