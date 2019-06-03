В Брянске в ночь на 5 июня понизят напор воды
Плановые работы пройдут на Бордовичском водозаборе
Вода будет плохо идти в домах жителей Советского, Бежицкого и Фокинского районов.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске в ночь с 4 на 5 июня понизят напор воды. Это коснется жителей Советского, Бежицкого и Фокинского районов. Вода будет плохо идти с девяти часов вечера 4 июня до семи часов утра 5 июня.
Это связано с тем, что плановые ремонтные работы пройдут на Бордовичском водозаборе, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU