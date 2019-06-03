2019-06-03T13:03:51+03:00
Общество

Дети - за чистую планету!

Компания «Чистая планета» вручила призы победителям областного конкурса экологических рисунков, плакатов и видероликов «Разделяя отходы-сохраняем природу!». Мероприятие прошло в День защиты детей на Кургане Бессмертия
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Дети по-взрослому, рассказали в своих работах о проблеме загрязнения окружающей среды, о необходимости культурного обращения с отходами и раздельного сбора мусора.Дети по-взрослому, рассказали в своих работах о проблеме загрязнения окружающей среды, о необходимости культурного обращения с отходами и раздельного сбора мусора.
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Школьники со всей области приняли участие в творческом конкурсе, который объявил региональный оператор по обращению с ТКО и Департамент образования и науки в апреле. Победителей определяли в трех номинациях: «Экологический рисунок, плакат» ( среди учащихся начальной школы), «Экологический видеоролик»( среди учащихся 5-9 классов и 10-11 классов).По словам организаторов конкурса, дети очень серьезно, по-взрослому, рассказали в своих работах о проблеме загрязнения окружающей среды, о необходимости культурного обращения с отходами и раздельного сбора мусора. Победителями в конкурсе рисунков и плакатов стали: Афанасьев Алексей (МБОУ «СОШ №14» г. Брянска), Опря Данила (МБОУ «Новосельская СОШ» Брянского района), Сухракова Ульяна (МБОУ СОШ №56 г. Брянска). А лучшие видеоролики на экологическую тему сняли ученики дятьковкой городской гимназии и брянской гимназии №6.

- Мы очень рады, что дети, которые живут в нашем регионе, неравнодушны к тому, что происходит вокруг и выступают за сохранение нашей природы и экологии, понимают важность «реформы чистоты» и раздельного сбора отходов. Выбрать победителей было нелегко. Так как все присланные на конкурс рисунки, плакаты и видеоролики привлекают внимание к проблеме. Поэтому кроме подарков победителям – именных дипломов, сертификатов на поход всей семьей в детский развлекательный центр и подарочных карт в одну из сетей быстрого питания, мы решили поощрить всех участников конкурса и подарили флешки «Чистая планета», которые обязательно пригодятся детям в учебном процессе, - рассказали организаторы конкурса.

Накануне международного дня защиты детей в офисе регионального оператора по обращению с ТКО открылась постоянная выставка. Рисунки и плакаты, посвященные раздельному сбору отходов и проблемам, связанным с загрязнением окружающей, сможет увидеть любой посетитель совершенно бесплатно. Для этого только нужно прийти в офис ОАО «Чистая планета» . Кроме того, региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области выпустил буклет с рисунками и коллажами юных конкурсантов. В дальнейшем они, как и видеоролики, будут использоваться в социальной рекламе.

Эксклюзивные брошюры с работами брянских детей получили в подарок члены комиссии Совета Федерации, которые на прошлой неделе посетили Брянск с рабочим визитом.

- Мы понимаем, насколько важно сейчас заниматься экологическим воспитание и просвещением подрастающего поколения. Потому что от этого зависит здоровое будущее жителей брянской земли и страны в целом. О важности экологического воспитания говорил во время визита в наш город и член Совета Федерации Дмитрий Шатохин. Он оценил работу регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области выше среднего по сравнению с другими регионами. Но такая приятная оценка не расслабляет нас, а напротив, стимулирует работать лучше, чтобы наш регион ставили в пример другим, - сказал генеральный директор компании АОА «Чистая планета»( регионального оператора по обращению с ТКО) Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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