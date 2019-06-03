2019-06-03T12:26:45+03:00
Происшествия

В Брянске на Карачижской грузовик провалился в яму на дороге

Фотографии аварии опубликовали в соцсетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске на улице Карачижской грузовик провалился в яму на дороги. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи в соцсетях. ЧП случилось возле пешеходного перехода.

В комментариях вспомнили, что на улице недавно ремонтировали коллектор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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