В Брянске на Карачижской грузовик провалился в яму на дороге

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-03T12:26:45+03:00

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В Брянске на улице Карачижской грузовик провалился в яму на дороги. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи в соцсетях. ЧП случилось возле пешеходного перехода.

В комментариях вспомнили, что на улице недавно ремонтировали коллектор.

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ИСТОЧНИК KP.RU