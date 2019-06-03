В Брянске на Карачижской грузовик провалился в яму на дороге
Фотографии аварии опубликовали в соцсетях
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске на улице Карачижской грузовик провалился в яму на дороги. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи в соцсетях. ЧП случилось возле пешеходного перехода.
В комментариях вспомнили, что на улице недавно ремонтировали коллектор.
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ИСТОЧНИК KP.RU