В Гордеевке 18-летний водитель сбил велосипедистку с девочкой на багажнике

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-03T11:27:10+03:00

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В брянском поселке Гордеевка 18-летний водитель «Лады Калина» сбил велосипедистку, которая везла на багажнике семилетнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера в воскресенье, 2 июня, на улице Юбилейной, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист ехал со стороны леса в сторону улицы Ленина. 55-летняя велосипедистка двигалась по краю дороги.

Женщина получила травму головы и перелом ребра. У девочки – сотрясение и ушиб мозга.

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ИСТОЧНИК KP.RU