В Гордеевке 18-летний водитель сбил велосипедистку с девочкой на багажнике
Женщину и ребенка госпитализировали
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Изменить размер текста:
В брянском поселке Гордеевка 18-летний водитель «Лады Калина» сбил велосипедистку, которая везла на багажнике семилетнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера в воскресенье, 2 июня, на улице Юбилейной, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Автомобилист ехал со стороны леса в сторону улицы Ленина. 55-летняя велосипедистка двигалась по краю дороги.
Женщина получила травму головы и перелом ребра. У девочки – сотрясение и ушиб мозга.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU