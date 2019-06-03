В жирятинских школах требовали деньги на питание для инвалидов

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-03T10:49:49+03:00

По закону оно должно быть бесплатным

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В жирятинских школах с родителей или законных представителей требовали деньги на питание для детей-инвалидов. Нарушения нашла прокуратура в Жирятинской школе имени Александра Возликова и Страшевичской школе. Случаи сбора денег с родителей зафиксировали в этом году.

По закону дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на бесплатное двухразовое питание, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В органах местного самоуправления выделяли недостаточно денег на это.

Представление внесли директорам школ и главе администрации Жирятиснкого района.

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ИСТОЧНИК KP.RU