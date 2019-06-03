Депутат из Трубчевска досрочно сложил полномочия из-за судимости
Народный избранник осужден за мошенничество
Нарушения федерального законодательства нашла прокуратура во время проверки.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Депутат Совета народных депутатов города Трубчевск досрочно сложил полномочия из-за судимости. Нарушения федерального законодательства нашла прокуратура во время проверки.
Выяснилось, что депутат осужден за мошенничество. Но до сих пор продолжает осуществлять свои полномочия. Хоть приговор суда уже вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Прокуратура внесла представление главе Трубчевска, в котором потребовала прекратить полномочия судимого депутата. Это требование выполнили.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU