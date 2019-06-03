Депутат из Трубчевска досрочно сложил полномочия из-за судимости

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-03T10:21:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Совета народных депутатов города Трубчевск досрочно сложил полномочия из-за судимости. Нарушения федерального законодательства нашла прокуратура во время проверки.

Выяснилось, что депутат осужден за мошенничество. Но до сих пор продолжает осуществлять свои полномочия. Хоть приговор суда уже вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокуратура внесла представление главе Трубчевска, в котором потребовала прекратить полномочия судимого депутата. Это требование выполнили.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU