В Брянске водитель иномарки сбил женщину с ребенком на руках

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-03T09:47:19+03:00

Малышка не пострадала, у матери – ушибы и ссадины

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В Брянске водитель «Ниссан Алмера» сбил женщину с ребенком на руках. Она переходила дорогу по зебре.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти часов вечера в воскресенье, 2 июня, у дома №31 на улице Урицкого, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Автомобилист ехал со стороны улицы Калинина и поворачивал налево на улицу Урицкого. 26-летняя женщина переходила дорогу, на руках она несла двухлетнюю девочку.

В ДТП ребенок не пострадал. У женщины диагностировали ушибы и ссадины носа, ссадины голени.

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ИСТОЧНИК KP.RU