2019-06-03T09:47:19+03:00
Происшествия

В Брянске водитель иномарки сбил женщину с ребенком на руках

Малышка не пострадала, у матери – ушибы и ссадины
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
Изменить размер текста:

В Брянске водитель «Ниссан Алмера» сбил женщину с ребенком на руках. Она переходила дорогу по зебре.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти часов вечера в воскресенье, 2 июня, у дома №31 на улице Урицкого, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Автомобилист ехал со стороны улицы Калинина и поворачивал налево на улицу Урицкого. 26-летняя женщина переходила дорогу, на руках она несла двухлетнюю девочку.

В ДТП ребенок не пострадал. У женщины диагностировали ушибы и ссадины носа, ссадины голени.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске в ночь на 5 июня понизят напор воды
Дети - за чистую планету!
В Брянске на Карачижской грузовик провалился в яму на дороге
В Гордеевке 18-летний водитель сбил велосипедистку с девочкой на багажнике
В жирятинских школах требовали деньги на питание для инвалидов
Депутат из Трубчевска досрочно сложил полномочия из-за судимости
В Брянской области нашли живой пропавшую 78-летнюю пенсионерку
Брянское «Динамо» уступило саратовскому «Соколу» в последнем матче сезона
В ДТП у Партизанской поляны под Брянском пострадал водитель легковушки
В Володарском районе Брянска сгорел гараж с легковушкой
На озере в Унече утонул 41-летний мужчина
В Новозыбкове автомобилистка на иномарке сбила 5-летнюю девочку
Подробности ДТП на трассе в Навлинском районе: пострадали двое
В Климове горящий жилой дом и хозяйственные постройки тушили полтора часа
Истощенный брянский мальчик Саша отправится в детский хоспис в Подмосковье
В Брянской области прошел литературный праздник «Липовый цвет»
В стародубском селе 1 июня открылась детская игровая площадка
В Брянске в ДТП на Речной травмы получили две женщины
На трассе в Навлинском районе столкнулись грузовик и легковушка
На ремонт путепровода через железнодорожные пути в Бежице потратят 16 миллионов рублей
В Брянске на парковке гипермаркета горела легковушка
В Брянске около реки прорвало канализационный коллектор