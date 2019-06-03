В Брянской области нашли живой пропавшую 78-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-03T08:53:15+03:00

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В Сураже нашли живой пропавшую 78-летнюю пенсионерку. Женщина страдает потерей памяти. О том, что она потерялась стало известно в воскресенье, 2 июня. Пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом написали волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети.

Уже ночью 3 июня стало известно, что женщину нашли живой.

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ИСТОЧНИК KP.RU