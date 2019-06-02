2019-06-02T22:05:10+03:00
Спорт

Брянское «Динамо» уступило саратовскому «Соколу» в последнем матче сезона

Игра закончилась со счетом 0:1
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Брянское «Динамо» в завершающем матче сезона уступило саратовскому «Соколу». Игра прошла в воскресенье, 2 июня, на стадионе в Брянске. И закончилась со счетом 0:1, сообщают на официальном сайте «Динамо-Брянск». Единственный гол в наши ворота соперники забили во второй половине второго тайма.

- Игра была эмоциональной, - сказал тренер брянской команды Александр Горбачев на пресс-конференции после матча. – Мы пропустили нелепый мяч. Нам не хватило сегодня удачи. Хотя нам грех на нее жаловаться.

До этого поражения брянские футболисты выиграли восемь игр подряд.

Сине-белые завершили сезон на четвертой строчке турнирной таблицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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