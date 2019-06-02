В Володарском районе Брянска сгорел гараж с легковушкой
Пожар потушили за 14 минут
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Володарском районе Брянска сгорел гараж с легковым автомобилем. Сообщение о пожаре на улице Мичурина поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 10.26 в воскресенье, 2 июня. На место выехали две автоцистерны. Пожарные прибыли через девять минут.
Оказалось, что горит металлический гараж с легковушкой.
С огнем справились через 14 минут, в 10.49 его полностью потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелся гараж с машиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU