2019-06-02T15:46:58+03:00
Происшествия

В Володарском районе Брянска сгорел гараж с легковушкой

Пожар потушили за 14 минут
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Володарском районе Брянска сгорел гараж с легковым автомобилем. Сообщение о пожаре на улице Мичурина поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 10.26 в воскресенье, 2 июня. На место выехали две автоцистерны. Пожарные прибыли через девять минут.

Оказалось, что горит металлический гараж с легковушкой.

С огнем справились через 14 минут, в 10.49 его полностью потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелся гараж с машиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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