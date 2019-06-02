На озере в Унече утонул 41-летний мужчина
Тело погибшего достали из воды водолазы
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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На озере в брянском городе Унеча утонул 41-летний мужчина. Тело погибшего достали из воды водолазы из Клинцов. Об этом они сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях в 10.45 в воскресенье, 2 июня.
На место происшествия выезжали спасатели, полицейские, инспектор по маломерным судам, сотрудник местной администрации, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Всего 10 человек и пять единиц техники.
Эксперты выясняют причину гибели мужчины.
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ИСТОЧНИК KP.RU