На озере в Унече утонул 41-летний мужчина

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-02T15:37:53+03:00

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На озере в брянском городе Унеча утонул 41-летний мужчина. Тело погибшего достали из воды водолазы из Клинцов. Об этом они сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях в 10.45 в воскресенье, 2 июня.

На место происшествия выезжали спасатели, полицейские, инспектор по маломерным судам, сотрудник местной администрации, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Всего 10 человек и пять единиц техники.

Эксперты выясняют причину гибели мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU