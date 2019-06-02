В Климове горящий жилой дом и хозяйственные постройки тушили полтора часа
В брянском поселке Климово загорелся частный дом. Сообщение о пожаре в переулке Заречном поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 17.28 в субботу, 1 июня. На место выехали четыре автоцистерны.
Первые подразделения прибыли на пожар через две минуты. К тому времени жилой дом размером 12 на 8 метров и надворные постройки полностью пылали. Огонь тушили из трех пожарных стволов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. С пламенем справились почти через полтора часа. В 18.55 огонь полностью потушили.
К счастью, во время пожара никто не пострадал. Экспертам предстоит выяснить причину возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU