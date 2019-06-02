Истощенный брянский мальчик Саша отправится в детский хоспис в Подмосковье

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-02T09:42:48+03:00

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Истощенного брянского мальчика Сашу планируют перевести в детский хоспис в Истринском районе в Подмосковье. Выписать его из столичной больницы планируют после 5 июня. Об этом сообщила детский омбудсмен в Брянской области Инна Мухина на своей странице в соцсети. «Состояние Саши стабильное», - написала она.

Напомним, в конце марта четырехлетнего ребенка доставили из Брянской области в Москву. На тот момент Саша весил шесть килограммов. Состояние его было тяжелым.

Перед переводом в Москву мальчик находился в Дубровском доме-интернате, а до этого – в Карачевском доме ребенка. Саша родился здоровым. Он стал инвалидом после падения с высоты. Были сложности с кормлением ребенка. В Москве ему провели операцию - установили трубку для кормления.

Тем временем, в Брянской области пытаются организовать помощь для неизлечимо больных детей. На базе детской областной больницы создадут выездную патронажную службу, которая будет помогать паллиативным больным на дому. В Дубровском доме-интернате создают условия для паллиативных детей. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова не раз повторила, что в регионе на Саше «поставили крест». И если бы мальчику во время оказали квалифицированную помощь, он не находился бы в таком тяжелом состоянии.

Детский хоспис, в который отправится Саша, - один из немногих в Центральной России. Он принял первых пациентов два года назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU