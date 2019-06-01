В Брянской области прошел литературный праздник «Липовый цвет»

СЕГОДНЯ 22:33 2019-06-01T22:33:35+03:00

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В селе Ревны в Навлинском районе в субботу, 1 июня, прошел литературный праздник «Липовый цвет», посвященный Константину Паустовскому. В этом году отметят 127 лет со дня рождения писателя. Почетных гостей встретили герои в исторических костюмах. Среди них был и маленький Костя Паустовский.

Зрители увидели театрализованную программу «Озарение - свет», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Авторы читали свои стихи. Поэты участвовали в театральных постановках. Брянские музыканты исполнили песни. На сцену вышли артисты из театра «Лицедеи» Навлинской средней школы №2. Перед зрителями выступил оркестр Навлинской детской школы искусств. Юные художники запечатлели красоты природы. На празднике работали детские площадки и аттракционы, выставка творческих работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU