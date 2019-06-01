В стародубском селе 1 июня открылась детская игровая площадка

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-01T16:43:04+03:00

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В стародубском селе Шкрябино в День защиты детей 1 июня открылась детская игровая площадка. Ее построили местные жители на деньги по программе инициативного бюджетирования, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Комиссия одобрила четыре проекта площадок, которые будут располагаться на территории Мохоновского поселения. Первая открылась в Шкрябино.

Работы начались еще прошлой осенью. Чтобы подготовить место под площадку, выкорчевали деревья и разровняли землю. На работах трудились родители детей, которые будут там играть. В апреле начали строить саму площадку. В этом помогали местные предприятия. Здесь появились качели, карусель, шведская стенка, песочница, горка, лесенки и скамейки. Для ребят постарше оборудовали баскетбольную и волейбольную площадки.

На открытии спортивной и игровой площадки устроили детский праздник. В Шкрябино живет 800 человек, 100 из них – дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU